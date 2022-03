Bouw van het laatste project aan Het Vledder in Meppel van start

VIDEO Automobi­list botst op vrachtwa­gen bij Meppel en belandt onderstebo­ven in de sloot

Een automobilist is vanmorgen op de A28 bij Meppel (ter hoogte van buurtschap Schiphorst) tegen een vrachtwagen gebotst. De auto sloeg daarna over de kop en belandde ondersteboven in een aanpalende sloot.

17 februari