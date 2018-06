Brand in rietgedekte boerderij Nijeveen, mensen en paarden op tijd veilig

Einde aan modderpoel tijdens festivitei­ten in Nijeveen

19 juni De weersomstandigheden zijn gunstig tijdens de feestweek in Nijeveen. Maar mocht het onverhoopt gaan regenen is er geen man over boord. Het dorp beschikt sinds het voorjaar over een verhard evenemententerrein, waarvoor Rudi Timmerman van de plaatselijke handelsvereniging het initiatief nam.