Brand in vaatwasser maakt woning Meppel onbewoonbaar

Twee straatro­ven in één nacht in Zwolle: slachtof­fers beiden op fiets overvallen en mishandeld

Twee straatroven in Zwolle in dezelfde nacht. Of ze met elkaar te maken hebben moet nog blijken, maar beide slachtoffers zijn op de fiets beroofd. Ook zijn ze allebei mishandeld. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.