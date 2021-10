Brand op vrachtschip Cambio in haven van Meppel, brandweer blust met behulp van hoogwerker

Vrachtwa­gen­bou­wer Scania heeft chips alweer bijna op: minder productie in Meppel en Zwolle

Vrachtwagenbouwer Scania moet opnieuw het werk in zijn fabrieken in Zwolle en Meppel deels stilleggen vanwege tekorten aan chips. Het is de tweede keer in korte tijd dat de truckbouwer de productielijnen stil moet leggen.

26 augustus