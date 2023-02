Brandweer bevrijdt meiden met fiets uit ‘horrorlift’ op station Meppel: ‘Jongeren gebruiken deze als afsnijroute’

Luchtalarm gaat te laat af in Noord-Nederland: ‘Te druk op de meldkamer’

Het luchtalarm is vandaag te laat afgegaan in Friesland, Groningen en Drenthe, bevestigt een woordvoerster van Veiligheidsregio Fryslân. Zo’n negen minuten later dan gepland klonk de sirene. Volgens de woordvoerster gebeurde dit omdat het druk was op de meldkamer vanwege een ander incident. Het alarm gaat elke eerste maandag van de maand af om 12.00 uur als test.

6 februari