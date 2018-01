Brievenbussen krijgen nieuwe plek met ruimte voor pakketkast

De nieuwe brievenbusstekken zijn zo gekozen, dat er in de nabije toekomst ruimte is voor een grote kast voor pakketpost. Een proef met deze pakketkast in Tilburg is uitermate succesvol verlopen. De bezorger legt het pakket in de kast en de klant krijgt per sms een unieke code, waarmee hij de kast kan openen en zodoende zelf het pakket ophalen. Daarmee is het probleem van klanten die niet thuis zijn voor bezorgers verleden tijd.