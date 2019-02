Brommerbeurs in Wanneperveen: ‘Een oldtimer moet je beleven’

Ruim zevenhonderd liefhebbers kwamen zaterdag naar de door de Oldtimer Bromfietsclub Meppel en omstreken georganiseerde oldtimer brommerbeurs annex show, compleet met onderdelenbeurs. In een grote landbouwloods in Wanneperveen staantientallen blinkende oldtimers te pronken. De hele dag door is het een drukte van belang met bromfietsfanaten die zich al speurend, pratend en vragend een weg langs tientallen stands vol materialen banen. Op zoek naar dat ene zeldzame of tot nu toe onvindbare brommeronderdeel dat in de eigen voorraad nog ontbreekt, want veel originele onderdelen zijn in reguliere winkels al lang niet meer te koop.

Paplepel

Onder hen oldtimer fanaat Jan van der Linde (42) uit Steenwijk, die samen met zijn echtgenote Sanne en zijn 12-jarige zoon Lucas zijn zeven DKW-bromfietsen showt. Hun lust en hun leven. ,,Ik ben een liefhebber van nostalgie en de geschiedenis van die oude machines. Wij houden van alles wat pruttelt, rolt, rijdt en beweegt. Het is ons met de paplepel ingegoten. Mijn vader en schoonvader zijn helemaal lyrisch van die oldtimer brommers. Mijn vrouw en kinderen ook. Zo zie je maar, de appel valt niet ver van de boom”, zegt Van der Linde. ,,Een oude bromfiets moet je beleven. Je hebt mensen die een oldtimer op zolder hebben staan. Niets voor mij. Je moet er mee rijden. Mijn passie is om dat oude spul aan de gang te houden, te onderhouden en er de weg mee op te gaan. En ja, dat kost best wat uurtjes in de week. Schoonhouden is belangrijk”.

Zomers staat de Steenwijker regelmatig tot laat in de avond in zijn schuurtje de brommers schoon te maken en technisch te onderhouden. In de winter, wanneer het koud is, doet hij dat in de keuken waar de kachel brandt. ,,Ik noem het een prettige verslaving. Je komt er nooit meer vanaf”. De passie gaat zo ver dat het gezin met Kerst een DKW in de kamer had opgetuigd als kerstboom, compleet met echte kerstverlichting.

Pothelm

Naast dat zelf rijden en in toertochten vind ik het sleutelen ook prachtig. Onze brommers hebben we gezocht. Veelal in slechte staat. Mijn drive was om ze ook weer te laten rijden. Dat doen we dus. Lekker rijden met de pothelm op. Je trekt veel bekijks. Ik zie als ik passeer dat bijna altijd mensen even omkijken.’’

Van der Linde geniet van zoveel gelijkgestemden op de beurs. ,,Deze oldtimers bestaan nog door mensen zoals ik, die ook naar beurzen komen om hun passie te delen. Als die mensen er niet meer zijn, dan zijn die oldtimers een kort leven beschoren. Doodzonde, want wat verdwenen is komt niet meer terug.’’

Dat was mede de reden dat bijna vier jaar geleden de Oldtimer Bromfietsclub Meppel en omstreken werd opgericht. De club telt zo’n 35 leden, het oudste lid is 77 jaar, de jongste 16. ,,Af en toe een beurs als de onze bezoeken is eigenlijk een must voor de liefhebber van dit soort antieke bromfietsen, wil je ze compleet en aan de praat houden”, zegt voorzitter Sytze Bakker. Hij is dik tevreden met het aantal bezoekers. ,,Oldtimers leven dus nog wel. Zeker weten dat er volgend jaar weer een beurs komt.’’