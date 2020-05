Burgemeester Korteland van Meppel rijdt dwars door wit lint en opent zo de tijdelijke, culinaire drive-in ‘Take Away’

Veroordeel­de moordenaar van bejaarde vrouw (88) Meppel blijft ook in tbs-kli­niek misdrijf ontkennen

30 april De tot acht jaar cel en tbs veroordeelde Eshan M. blijft ontkennen dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Jannie de Kruys-Deen (88) in Meppel. Dat bleek donderdag op een tbs-zitting in de rechtbank in Assen