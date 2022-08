‘Burning Love’ in Meppel: ‘Elvis’ verzorgt heuse Las Vegas-bruiloft

Trouwen alsof je in Las Vegas bent, een droom voor stellen over de hele wereld. Voor vijf stellen kwam die droom vandaag uit. Zij gaven elkaar het officieuze jawoord in Amerikaanse sferen, toegezongen door ‘Elvis Presley’. En dat alles ‘gewoon’ in Meppel, tijdens Donderdag Meppeldag, dat in het teken stond van de VS.