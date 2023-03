Buurman rijdt met scooter veld op tijdens voetbalwedstrijd: ‘Zijn paarden schrokken van vuurwerk’

De wedstrijd in de derde klasse was zo’n tien minuten bezig toen de man het veld kwam opgereden bij een 0-0 stand. ,,De man reed rechtstreeks naar de dug-out om onze hoofdtrainer duidelijk te maken dat hij niet blij was met het afgestoken vuurwerk”, zegt Van der Leest tegen deze site. In de middencirkel draaide hij nog wat rondjes, sprak nog een speler aan van VV Veenhuizen en nadat hij zijn zegje had gedaan, vertrok hij weer. Na een korte onderbreking kon de wedstrijd worden hervat.

Het opmerkelijke tafereel werd vastgelegd door de camera's van programma Onze Club op RTV Drenthe. Beelden van het incident op Twitter zijn inmiddels viraal gegaan, met meer dan 200 duizend weergaven.

‘Goedbedoelde actie’

Voorzitter Kees van der Leest legt uit dat het gaat om een buurman van het sportcomplex die verhaal kwam halen over een actie met vuurwerk. ,,In onze strijd tegen degradatie had een groepje jeugdspelers een goedbedoelde sfeeractie bedacht om het het eerste elftal een hart onder de riem te steken. Die acties zijn er wel vaker, maar dat gebeurt dan met fakkels. Omdat ze die niet konden krijgen, kozen ze voor een knalpotje. Gelukkig was het maar een kleine met tien schoten.”

De buurman kon de actie allerminst waarderen, aldus Van der Leest. ,,Zijn paard en die van een vriendin waren onrustig en angstig geworden van die knallen. En ze hadden veel moeite om de dieren weer onder controle te krijgen”, zegt Van de Leest.

Emoties

Aan RTV Drenthe laat de buurman weten dat hij erg schrok van het vuurwerk. ,,Mijn dochter is eerder van een paard gevallen, waarbij een traumahelikopter op de plek van het ongeluk moest komen. Omdat de paarden nu schrokken van het vuurwerk, kwamen bij mij de emoties omhoog.”

Voorzitter Van der Leest begrijpt de emotie, maar had liever gezien dat de buur, een bekende, naar hem toe was gegaan. ,,Vanavond hebben we een gesprek met het bestuur en daarna gaan we in gesprek met de man. We willen een goede relatie behouden met onze buren. In ons meer dan 75-jarig bestaan hebben we nooit een wanklank gehoord. Ik betreur dat dit is gebeurd: zo kent een sympathieke actie een vervelende afloop.”

VV Veenhuizen verloor de wedstrijd uiteindelijk met 4-1 van bezoekers Vitesse ‘63 uit Koekange. ,,Na het incident stonden we snel met 3-0 achter. Maar dat wil ik daar aan niet wijten, want de tegenstander overkwam het ook.”