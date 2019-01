Celstraf voor man (48) uit Meppel die eigen dochters vanaf geboorte misbruikte

Voor het seksueel misbruiken van zijn twee dochters vanaf het moment dat zij nog baby’s waren, is de 48-jarige Andreas W. uit Meppel veroordeeld tot drie jaar cel. Daarvan is één jaar voorwaardelijk.

De straf is lager dan de geëiste vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechter noemde de strafbare feiten buitengewoon ernstig, omdat het hele jonge kinderen betrof. Daartegenover liet de rechter in zijn straf meewegen dat de Meppeler zichzelf alsnog had aangegeven. Hij leek te beseffen wat hij zijn kinderen had aangedaan en stapte zelf naar de hulpverlening.

Lees ook Vier jaar cel geëist tegen vader die jarenlang zijn dochters misbruikte Lees meer

Aangifte

Beide kinderen zijn inmiddels tieners. De zaak kwam aan het licht nadat de oudste in 2014 na seksuele voorlichting op school haar moeder inlichtte. De jongste vertelde dat haar hetzelfde overkwam. Ze werden al hun hele leven misbruikt in Meppel en Nijeveen. De ouders waren gescheiden. De moeder deed direct aangifte. Maar de vader ontkende. Het OM zag destijds onvoldoende bewijs om de man te vervolgen.

Bekentenis

Drie jaar later stapte de Meppeler alsnog naar de politie en gaf zichzelf aan. Dit gebeurde nadat de oudste dochter haar moeder een brief had geschreven met daarin details over het misbruik. De man vertelde tegen de agenten dat hij zijn kinderen kort na hun geboorte begon te misbruiken. In het behandeltraject dat daarop volgde kwam naar voren dat de man pedofiel is.

Contactverbod

De rechter besliste dat de man zijn behandeling voortzet. Ook is hem een contactverbod met de slachtoffers opgelegd. De man zit niet gedetineerd. Daarom gelaste de rechter dat zowel de behandeling als het contactverbod per direct in gaat.