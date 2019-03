Chauffeur niet schuldig aan val jongens uit rijdende discobus in Meppel

videoDe chauffeur van een partybus is niet verantwoordelijk voor een ongeluk in Meppel een jaar geleden, waarbij twee jongens uit de bus vielen. De rechter in Assen sprak hem maandag vrij.

Volgens de rechter kan niet bewezen worden wie verantwoordelijk is voor het verschuiven van de noodhendel, waardoor de deuren niet goed dicht zaten. Het Openbaar Ministerie vindt dat de chauffeur verantwoordelijk is voor het goed sluiten van de busdeuren en deze had moeten controleren. Het OM klaagde de chauffeur uit Meppel daarom aan.

Verwondingen

De 52-jarige Meppeler zat in nacht van 17 op 18 februari achter het stuur van de discobus van Taxi Huisman uit Ruinerwold, toen twee jongens van 17 en 18 jaar op de kruising van de Steenwijkerstraatweg met de Zomerdijk in Meppel uit de bus vielen. Het ging om een 18-jarige man uit Wanneperveen en een 17-jarige jongen uit Giethoorn. Ze liepen beiden verwondingen aan het hoofd op, maar zijn er relatief goed vanaf gekomen.

Normaal gaan de busdeuren met perslucht open en dicht, maar uit onderzoek van de dienst Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie bleek dat de druk er af was gehaald. Dat kan volgens de VOA alleen gebeurd zijn door de noodhandel boven de voorste deuren te verschuiven. Grote vraag is wie aan de noodknop heeft gezeten. Heeft de chauffeur dat per ongeluk gedaan of een van de dertig partygangers die in de bus stapten.

Geen bewijs

De chauffeur ontkende in alle toonaarden en ook kan niet bewezen worden dat een van de passagiers aan de handel had gezeten. ,,Er is te veel twijfel en geen bewijs. Daarom spreek ik u vrij”, oordeelde de kantonrechter.

De officier van Justitie vond dat de chauffeur wel schuldig was, maar geen straf hoefde te krijgen. Hij overweegt nog of hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.