Corrupte agent die verdachten drugslab Nijeveen zou hebben geholpen ‘enige tijd geleden’ al gearresteerd

Justitie maakte gisteren tijdens een reeks rechtszittingen over het drugslab in een manege in Nijeveen bekend dat twee verdachten gebruik hebben gemaakt van één of meerdere corrupte agenten. Een van de verdachten stelt een ‘lokale politieman te hebben’. Een ander zegt te beschikken over een corrupt politiecontact dat hem tegen betaling informatie levert over zijn betrokkenheid in verschillende politieonderzoeken. De agent moest controleren of de manege in Nijeveen ‘veilig was’.