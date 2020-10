Cruciaal rapport over (on)mogelijkheid om Ruinerwold-vader te berechten is gereed

Het cruciale onderzoeksrapport in de zaak van Ruinerwold-vader Gerrit-Jan Van D. is gereed en wordt eind deze maand besproken op een openbare zitting in de rechtbank in Assen. Dat zegt het Openbaar Ministerie.

Van D. (68) heeft vier jaar geleden een hersenbloeding gehad. De man verloor daardoor zijn spraakvermogen, is halfzijdig verlamd en zit in een rolstoel. Hij zit bijna een jaar vast, maar is nog geen enkele keer verhoord door de politie.

In opdracht van de rechtbank is Van D. door deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) onderzocht. Hun rapport is nu af. De rechtbank wilde van de deskundigen ondermeer weten of er afdoende kan worden gecommuniceerd met Van D. om hem een eerlijk strafproces te kunnen geven. Volgens de rechtbank is het „van wezenlijk belang dat hij zich in deze strafzaak kan verdedigen”. De conclusies in het PBC-rapport zijn cruciaal voor het vervolg van het strafproces.

Van D. wordt verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving van zijn negen kinderen. Zes van zijn negen kinderen zijn hun leven lang verborgen gehouden en werden een jaar geleden gevonden in een boerderij in Ruinerwold. Op basis van het onderzoeksrapport van de deskundigen gaat de rechtbank waarschijnlijk bepalen hoe het proces tegen Van D. verder gaat en of hij berecht kan worden. De zitting is op maandag 26 oktober.