,,We dachten nog dat we in gesprek waren met de gemeenten, maar ze hebben de beslissing genomen geen subsidie meer uit te keren’’, vertelt voorzitter Maud Diemer. Scala biedt cultuurlessen (zoals muziek, zang, dans en beeldende kunst) aan in Steenwijkerland, Meppel, Hoogeveen, De Wolden en Westerveld. ,,De beslissing heeft ons overvallen. Dus ja, we kunnen de nota’s niet betalen, en dat betekent dat we de volgende stap moeten zetten. We hebben faillissement aangevraagd.’’