Dames rugbyclub The Black Panthers in Meppel starten competitie met team uit Sneek

met video Martin uit Meppel krijgt als enige bewoner huurverho­ging, maar weigert te betalen: ‘Klopt niet’

Martin Hinten kreeg als enige van zestig bewoners van een appartementencomplex in Meppel een huurverhoging aan de broek, omdat zijn woning kleiner is dan de andere en daardoor beter te verwarmen. Hij is het echter niet eens met het energielabel D van zijn huis en wil zijn bezwaar graag in een gesprek met verhuurder Woonconcept toelichten. ,,Maar die kans krijg ik maar niet.”

4 oktober