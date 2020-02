Daphne uit Havelte ‘is het helemaal kwijt’ in halve finale The Voice, maar gaat wel door

Het gaat in de halve finale van The Voice helemaal mis voor Daphne van Ditshuizen uit Havelte. Ze sterft zichtbaar van de zenuwen en zet het nummer Empire State of mind van Jay-Z en Alicia Keys helemaal verkeerd in. Toch krijgt Daphne de meeste stemmen en gaat zij en niet haar tegenstander Sanne naar de finale.

Daphne ontspoort in het begin van het nummer, maar herstelt zich daarna. In een voorfilmpje op de cross-battle tussen de twee zangeressen hebben Daphne en Ali B nog over spanning en zenuwen. ,,Maar ik heb ook dagen dat ik kan lachen en blij kan zijn, hoor’’, zegt Daphne tegen haar coach. Na de cross-battle is ze aanvankelijk niet blij. ,,Ik was het helemaal kwijt’’, stamelt ze.

‘Kortsluiting in je hoofd’

Dat vinden ook de juryleden. Anouk kraakt, met spijt in haar stem, harde noten. ,,Ik vind je echt een goeie zangeres, maar nu zag ik dat je kortsluiting in je hoofd had en in paniek raakte. Je zette verkeerd in en ik miste bij jou inleving in het nummer. Ik kan niet zeggen dat een een heel goed optreden was en vond het ongemakkelijk om naar te kijken.’’ Ook Waylon is duidelijk: ,,Je viel hard van de Empire State af, maar de band ving je als een soort Superman weer op en zette je terug.’’

Ali B wél trots

Coach Ali B baalt. ,,Dat ging niet goed, Daphne! Je bent 21 jaar en je hebt er 21 jaar over gedaan om onzeker te zijn. Dat verander je niet in één dag. Maar ik ben wél ontzettend trots op je. Jij vecht er heel hard voor en je hebt nog heel veel tijd om te groeien.’’

Sanne zingt het nummer Lose you to love me van Selena Gomez en doet dat zeker en vast. Het lijkt een abc'tje: Sanne gaat naar de finale. Maar tot verrassing van iedereen krijgt Daphne de meeste stemmen van de publieksjury. En duurt het muzikale sprookje van de blondine uit Havelte nog even voort. Tot verbijstering en ergernis van The Voice-volgers op Facebook, die daar vrijwel allemaal schande van spreken.