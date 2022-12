Data van Grachtenfestival 2023 in Meppel bekendgemaakt: op deze junidagen barst het los

Het jaarlijkse Grachtenfestival in Meppel wordt in 2023 gehouden op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni. De Stichting Meppel Vol Vaart is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor deze 17e editie.