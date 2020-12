De gracht in Meppel terug in het stadsgezicht? Kosten: 9,5 miljoen (en het levert maar 0,1 miljoen op)

Holland's Got Ta­lent-avon­tuur van Beau (18) uit Meppel is voorbij: ‘Heel erg jammer’

19 oktober Beau Potman uit Meppel is er niet in geslaagd om een finaleplek in het tv-programma Holland's Got Talent te bemachtigen. Ze moest het programma afgelopen weekend in de halve finale verlaten.