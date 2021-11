De nieuwe directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel begon achter de theaterbuffetten: ‘Je wil mensen live iets laten beleven’

VIDEO | UPDATE Auto maakt flinke klap bij Havelte, wagen raakt boom en eindigt op zijkant in sloot

Bij een ongeval bij Havelte is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist met auto en al in de sloot terecht gekomen. Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de Buiten Postweg. De auto is zwaar beschadigd afgesleept.

