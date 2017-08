Distributiecentrum voor voedselbanken in Meppel drie weken dicht

Het regionaal distributiecentrum voor voedselbanken in Meppel is vanwege een personeelstekort drie weken dicht. Voedselbanken in Steenwijkerland, Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Noordoostpolder en Urk zijn voor de levering van voedselpakketten (deels) afhankelijk van dit distributiecentrum.

Als gevolg van het personeelsprobleem kan er drie weken lang niets geleverd worden. Er zijn dan te weinig vrachtwagen- en heftruckchauffeurs beschikbaar vanwege de vakantieperiode. Dat laat Jos Bos weten, medewerker van het distributiecentrum. ,,We zijn echt druk bezig met mensen helpen, maar op dit moment kunnen we het niet bolwerken. We krijgen op dit moment ook minder aangeleverd, dus ik vind het niet zo vreemd dat we een paar weken dichtgaan.’’

Afhankelijkheid

Volgens Bos moeten voedselbanken in principe 70 procent van hun voorraad uit eigen producten halen. ,,Dus van leveringen van supermarkten, lokale bakkers, enzovoort. De overige 30 procent leveren wij, via grote partijen als Lidl en Albert Heijn.’’

Volgens verschillende voedselbanken is deze mate van afhankelijkheid groter. De voedselbank in Veendam bleek bijna geheel afhankelijk van het distributiecentrum, en is op het moment gesloten vanwege het stopzetten van de leveringen. Bos: ,,Ik vind het jammer dat zij hun zaken niet op orde hebben, maar daar kunnen wij verder niks aan doen’’.

De voedselbank in Noordoostpolder en Urk is voor ongeveer 40 procent afhankelijk van de leveringen van het distributiecentrum, laat voorzitter Inge Brinkhus weten. ,,Wij krijgen gelukkig veel voedsel uit de polder. Veel verse groenten van de boeren, vis van Urk en brood van de bakker. Daarnaast hebben wij gelukkig onze voorraad op peil, dus we kunnen deze periode wel overbruggen. Maar ik vind dat je zo’n sluiting eigenlijk niet kan maken. Er zijn wel 6300 huishoudens mede-afhankelijk van dit distributiecentrum.’’

Afgelopen donderdag 20 juli werden de Voedselbanken op de hoogte gesteld van de tijdelijke sluiting. ,,Dat was erg plotseling’’, vindt Brinkhus. ,,Er was van tevoren helemaal niks aangekondigd.’’