Dit is de uit de hand gelopen hobby van Frits (80)

De voorbereidingen zijn getroffen, de telescoopkijker ligt gereed: Frits Koopman (80) is helemaal klaar voor de jaarlijkse wintertelling van ooievaars, die dit weekend door het hele land wordt gehouden. De eigenaar van ooievaarsstation De Lokkerij in buurtschap De Schiphorst deelt ieder jaar zijn cijfers. ,,Ze komen hier van heinde en verre. Uit Friesland, maar ook uit België en Duitsland.’’

Voor de duidelijkheid: Koopman heeft het over de ooievaars die ervoor kiezen de winter door te brengen in Nederland. Daar waar de meeste vogels naar landen als Spanje, Portugal of Afrika trekken, overwinteren er ieder jaar honderden in Nederland.

Bij het station in De Schiphorst, dat hij samen met zijn vrouw Els (79) al ruim 35 jaar runt, zijn het er dit jaar zo’n 130. ,,Ik heb ze de afgelopen dagen al even snel geteld’’, erkent Frits. ,,Dit weekend doe ik nog een keer een officiële telling.’’

Hij is niet de enige. In het hele land worden op verzoek van Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK) dit weekend ooievaars geteld. Met de resultaten kunnen eventuele bijzonderheden in populaties worden ontdekt. Het tellen bestaat uit drie aspecten: het doorgeven van het aantal ooievaars, de locatie en - wanneer mogelijk - de ringnummers.

Blote oog

Dat laatste lukt Koopmans doorgaans niet met het blote oog. ,,Daarvoor gebruik ik een telescoopkijker.’’ En dan zit er ook nog verschil in de ringen van ooievaars van voor 2010 en daarna. ,,De oudere vogels hebben grijze ringen, de jongere zwarte met witte nummers.’’

Volledig scherm © ANP Koopman, die zijn liefde voor de ooievaar ziet als een ‘uit de hand gelopen hobby’, weet dat de winterse tellingen nooit foutloos zijn. ,,Ze geven wel een goede indicatie. Natuurlijk worden sommige ooievaars wel eens dubbel geteld, maar er worden er ook een aantal niet geteld.’’ Bovendien worden de afzonderlijke tellingen niet klakkeloos bij elkaar opgeteld. ,,Als jij drie ooievaars doorgeeft en jouw buurman ook, dan worden dat er niet ineens zes. De kans is namelijk groot dat je dan beiden dezelfde exemplaren hebt gezien.’’

Tragisch

Aan een voorspelling over de uitkomst van de wintertelling durft de vogelliefhebber zich nog niet te wagen. ,,Bij ons is het jaar wisselvallig geweest; niet goed, maar ook niet slecht. Vanuit Friesland is al een verslag verschenen dat een tragisch beeld schetst van de situatie daar. Daar zijn uit 24 nesten maar 10 jongen geringd. Dat zouden er normaliter zo’n 48 moeten zijn. Maar daar voeren ze ook niet bij als het slecht gaat, dat doen wij hier wel.’’