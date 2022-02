Dit jacht is het grootste schip dat Holterman in Meppel ooit bouwde

Nieuwe oecumeni­sche gemeente Meppel erkend

De Nieuwe Oecumenische Gemeente Meppel (NOGMeppel), afgelopen zomer gestart door het Oecumenisch initiatief, is officieel erkend door de Protestantse Kerk Nederland. Ze gelden vanaf heden als Protestantse Gemeente van bijzondere aard. De oecumene uit de Oosterboer heeft en passant een nieuwe vierplek gevonden in de DoRe-kerk in het centrum van Meppel. ,,Als zelfstandige protestantse gemeente zijn we een nieuwe reis begonnen’’, aldus het persbericht.

3 februari