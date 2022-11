Dochter van Metin Yavuz geweigerd voor stage, tót ze een andere naam gebruikt...

Hoe leeg blikje ijsthee naar grote afvaldum­ping leidt bij De Wijk: was Mohamed erbij betrokken?

Als de politie in 2018 tientallen vaten drugsafval vindt in de buurt van De Wijk, wordt groot alarm geslagen. De stinkende en bijtende inhoud sijpelt de bodem in. De grond dampt ervan, vier agenten worden ter plekke onwel en moeten naar het ziekenhuis. De zaak lijkt niet op te lossen, totdat een leeg blikje Lipton Ice Tea drie jaar later naar verdachte Mohamed S. (23) leidt.

14 november