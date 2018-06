Drenthe verkoopt natuurgrond in achtertuin ziekenhuis Meppel

Te koop: ruim 27 hectare natuurgebied, recent ingericht in de 'achtertuin' van Isala Diaconessenhuis in Meppel. De provincie Drenthe doet voor het eerst natuurgrond in de openbare verkoop.

Drenthe heeft om precies te zijn 27.12.55 hectare natuurgrond in de aanbieding. Het gaat om zeven aaneengesloten percelen die als één geheel worden verkocht. De gronden liggen ten zuidoosten van het ziekenhuis, worden aan de zuidkant begrensd door de Hoogeveensche Vaart en aan de noordkant door de stadsrand van Meppel en de N851 (Hoogeveenseweg).

De verkoop komt voort uit omvangrijke natuur- en wateropgaven waarvoor de provincie Drenthe staat. Deze opgaven zijn uitgewerkt in het Programma Natuurlijk Platteland 2015-2021. Om de opgaven te realiseren, koopt de provincie grond aan, richt deze in als natuur om de natuurgrond vervolgens te verkopen. ,,Bij de verkoop kan iedereen meedoen; dat past in ook in de nationale en Europese wet- en regelgeving", zegt Suzan de Weerd van Prolander. Deze uitvoeringsorganisatie verkoopt de gronden in opdracht van de provincie Drenthe.

Eigenaar

,,Het is voor het eerst dat de provincie een openbare verkoop doet van natuurgrond", zegt Drents gedeputeerde Henk Jumelet. ,,Ook in de toekomst willen we gaan werken met openbare verkoop van soortgelijke gronden. Op deze manier kan iedereen eigenaar worden van een eigen stukje natuur.”

Over de richtprijs voor de ruim 27 hectare natuurgrond laten zowel de provincie als Prolander zich niet uit. De Weerd: ,,Wij hebben een beeld van de waarde van de grond en zijn benieuwd wat de markt gaat bieden."

Verplichting

De toekomstige eigenaar koopt niet alleen 27 hectare in de 'achtertuin' van het ziekenhuis in Meppel, hij heeft de verplichting de gronden tot ontwikkeling te brengen en in stand te houden als zijnde kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland en bossingel.

Het gebied is onderdeel van een waterbergingsgebied, wat betekent dat de lagere delen meerdere keren per jaar kunnen overstromen. Op de paden en lanen op het terrein wordt een erfdienstbaarheid gevestigd voor recreatief medegebruik door wandelaars.

Subsidie

Een huis bouwen op de aangekochte natuurgrond is taboe. ,,De gronden zijn ingericht als natuur en ons uitgangspunt is dat dit natuur blijft. Dat wordt ook bij de notaris vastgelegd", aldus De Weerd van Prolander. Provincie en uitvoeringsorganisatie zijn er samen verantwoordelijk voor dat de eigenaar de verplichtingen nakomt. Prolander wijst de toekomstige eigenaar op de mogelijkheden voor beheersubsidie.