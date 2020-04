Drie bewoners verpleeghuis Meppel overleden aan coronavirus

Uitvaart­bran­che Oost-Nederland blijft rustig: noodscenario’s zoals in Italië ‘niet nodig’

27 maart Sommige Italiaanse steden hebben geen plaats meer voor hun coronadoden in mortuaria en crematoria. In Noord-Brabant wijken sommige uitvaartondernemingen al uit naar andere locaties en voor het ziekenhuis in Uden is een extra koelcel geplaatst voor overledenen. Hoe zit dat in Oost-Nederland? Krijgen we straks een capaciteitsprobleem? Is er een noodplan?