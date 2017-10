Drugsvondst kan café De Tapperij in Meppel zes maanden sluiting kosten

De vondst van soft- én harddrugs bij een politie-inval in het Meppeler café De Tapperij, afgelopen weekend, kan de kroeg zes maanden sluiting kosten. Dat is het maximum voor het overtreden van de opiumwet.

De politie deed in de nacht van zaterdag op zondag een inval in het café aan het Kerkplein in Meppel. Daarbij vonden speurhonden kleine hoeveelheden drugs bij verschillende bezoekers. Eén aanwezige had zoveel drugs bij zich, dat de politie uitgaat van een voorraadje voor de handel.

De inval gebeurde na onderzoek van de politie. ,,De politie had meldingen binnengekregen over handel in drugs in de zaak'', zegt gemeentelijk woordvoerder Robert Lanting. ,,De resultaten van dat onderzoek waren zodanig, dat een inval het logische gevolg was.''

Naar aanleiding van de inval en de gevonden drugs kwam ook de burgemeester in actie. ,,Die kan op basis van het overtreden van de opiumwet een pand of gelegenheid sluiten.'' Dat geldt dus nu ook voor De Tapperij.

Gesprek

,,Hoe lang de sluiting gaat duren, is nog niet te zeggen, vervolgt Lanting. ,,De maximale periode is zes maanden. Maar de burgemeester gaat nu eerst in gesprek met de eigenaar, en die kan vervolgens een zienswijze indienen. Op basis daarvan neemt de burgemeester een beslissing over de uiteindelijke duur van de sluiting.''

Eigenaar Nathan Smits van De Tapperij is kort in zijn reactie: ,,Ik weet nog te weinig over wat er zaterdagavond allemaal is gebeurd of wat er precies is gevonden. Pas als ik daar meer informatie over heb, wil ik een inhoudelijke reactie geven.''

De sluiting treft ook de boven De Tapperij gelegen tapasbar La Tasca. Die valt onder dezelfde vergunning en deelt de voordeur met het ondergelegen café. Om die reden is dus ook de tapasbar tot nader order gesloten.

Duidelijk