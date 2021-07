Duo mishandelt rij-instructeur op bizarre wijze in Meppel: politie zoekt getuigen

Video Drukkerij­mu­se­um Meppel vertelt alsnog het verhaal van pers in oorlogs­tijd: ‘Voor de volgende generatie’

10 juni 2020 was een bijzonder herdenkingsjaar. Voor het Drukkerijmuseum in Meppel betekende het ook vooral een streep door de rekening: de tentoonstelling over drukkersstad Meppel in bezettingstijd ging niet door. Nu gaat het museum op herkansing: ,,Dit is echt lokale geschiedenis.”