Duurzame appartementen in een oud Meppels familieproject

De bewoners zitten er al, maar De Kleine Noteboomstate is vorige week formeel geopend door de wethouder. De gemeente Meppel is bij het project betrokken als vergunning- en subsidieverlener. De Kleine Notenboomstate is een familieproject, legt architect Frits de Kleine uit, wiens oma op de begane grond woont. ,,Het was een oud pakhuis en daarvoor een boerderij die is afgebrand. Mijn opa heeft het restant in 1952 gekocht en tot groothandel opgebouwd. Dat is later door mijn vader en daarna door mijn broertje overgenomen. In de tijd van mijn opa was dit de rand van Meppel, nu bevindt deze locatie zich op een belangrijke aanlooproute naar het centrum. Het is krap laden en lossen en uitbreiden is niet mogelijk, daarom is mijn broertje met zijn groothandel naar het industrieterrein in Meppel verhuisd.”