Echtpaar in tranen om dode ooievaars door vogelgriep: ‘Vanmorgen overleed onze oudste, 31 jaar’

Angstige momenten in veenmoeras Wanneper­veen: vrouw vast in drijfzand

Geschrokken maar ongedeerd is een vrouw aan de Zomerdijk in Wanneperveen vanmiddag door de brandweer uit drijfzand gered. Op weg naar een groep paarden in de wei zakte ze plots weg en kwam tot haar middel vast te zitten.

5 juni