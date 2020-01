Een bijna vlekkeloze jaarwisseling voor de Kop van Overijssel

,,In Nederland liep het misschien niet vlekkeloos, maar in Staphorst wel.’’ Burgemeester Theo Segers van Staphorst kan zijn trots niet verbergen. ,,Vlekkeloos!’’ Ook in Zwartewaterland, Meppel en Steenwijkerland zijn er geen grote incidenten geweest.

De Staphorster burgemeester was in de eerste uurtjes van het nieuwe jaar al op pad in zijn gemeente. ,,Van 00.00 tot 4.00 uur zijn mijn vrouw en ik overal wezen kijken’’, vertelt hij. ,,Dat doe ik niet omdat ik onrustig of narigheid kan voorkomen, maar er staan erg veel vrijwilligers. Ik vind het mooi om ze te steunen en ze te bedanken.’’ De burgemeester ging onder andere langs het tentfeest in Rouveen, waar de jongeren los gingen op hun eigen georganiseerde feest. ,,De jongeren hadden alles zelf geregeld. Zelf de omwonenden geïnformeerd, afspraken gemaakt over het vuurwerk, noem maar op. De raddraaiers van vroeger voelen zich nu verantwoordelijk om een mooi feest te maken, dat is geweldig’’, zegt Segers.

Quote Dit is mijn vierde oud en nieuw hier, en al vier jaar op een rij is het gewoon leuk en gezellig Rob Bats, Burgemeester Steenwijkerland

Buitengewoon rustig

Ook Eddy Bilder, burgemeester Zwartewaterland, is in zijn nopjes met de jaarwisseling in zijn gemeente. Hij noemt zichzelf een ‘dankbaar man'. ,,Buitengewoon rustig was het. Alles is gegaan zoals het hoort, ik kijk er met een goed gevoel op terug.’’ Meppel kwam oudejaarsnacht ook door zonder grote incidenten, op een gaslek na. Woningen werden tijdelijk ontruimd, maar het lek was al snel onder controle. De rest van de nacht verliep ‘heel erg rustig’, laat burgemeester Richard Korteland weten.