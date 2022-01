Eerste dag na lockdown eindigt dramatisch voor ondernemer Stefan uit Meppel: ‘Een ravage, echt ellende’

VIDEO & UPDATE Man (47) dood aangetrof­fen in water bij Meppel: politie sluit misdrijf uit

In het water nabij de Reeststouwe in Meppel is vanmorgen rond 10.00 uur een overleden persoon aangetroffen. Het gaat om een 47-jarige man uit Meppel. Uit het onderzoek is gebleken dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt de politie.

5 januari