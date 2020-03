Eerste paal de grond in voor nieuw ziekenhuis in Meppel

Verdachte lugubere moordzaak Halil Erol uit Steenwijk opgenomen in Pieter Baan Centrum

27 februari Matthias M. (43), de verdachte van de moord op Steenwijker Halil Erol in 2010, is ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Justitie verwacht begin mei het rapport, waarna de zaak in september inhoudelijk wordt behandeld.