Eigenaar cokemanege in Nijeveen doet voor het eerst zijn verhaal: 'Ik ben er vreselijk ingestonken’

videoDe grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland aangetroffen bevond zich in zijn schuur in Nijeveen. Jan B. (64) is na zeven weken vrijgelaten uit voorarrest en doet nu voor het eerst zijn verhaal. „Ik ben er vreselijk ingestonken. Iedereen wantrouwt me nu.”