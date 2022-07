Els en Frits rouwen om elf dode ooievaars door vogelgriep: ‘Ik ben er helemaal naar van’

Minister Kuipers opent Isala in Meppel en is onder indruk van eerste gasloze ziekenhuis: ‘Zou nieuwe standaard moeten zijn’

Minister van Volksgezondheid (VWS) Ernst Kuipers heeft vrijdagmiddag het nieuwe Isala-ziekenhuis in Meppel officieel geopend. Hij is onder de indruk van de duurzame bouw. Isala Meppel is het allereerste ziekenhuis van Nederland dat volledig gasloos is. ,,Dit zou de nieuwe standaard moeten zijn.’’

10 juni