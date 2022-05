‘Er moet slechts één hoofdstukje bij, sprak de schlemiel van de uitgeverij’

met video Proost! Restaurant Robuust in Vollenhove pakt uit met eigen bier (en zo smaakt het)

Speciaalbier is hip. Ook restaurants wagen zich soms aan een heel eigen biertje, maar wat kom je dan allemaal tegen? Peter Ian Pot van restaurant Robuust uit Vollenhove vertelt over hun splinternieuwe speciaalbier in vijf etappes: van proefbatches tot hopsoorten. ,,We hebben zelfs de doosjes zelf gevouwen.”

1 mei