Esther de Boer en haar leerlingen van de Kompas in Meppel bloeien op door lessen in de buitenlucht

Esther de Boer: ,,Zes jaar geleden ontdekte ik dat mijn groep 3 op vrijdag moeite had bij de les te blijven. Op de laatste schooldag van de week is de puf er dan echt uit. Daarnaast was het ook een pittige klas. Het moest anders, want voor niemand was het leuk. Ook voor mij niet. Dan ga je op zoek naar hoe dan wel. De kinderen riepen wel eens in de klas: ‘Als kleuters gingen we veel vaker naar buiten’. Dat was het! Ze kunnen buiten ook leren terwijl ze bewegen en meer lawaai maken, dacht ik.’’