Ex-politieman Jan K. (52) cel in na seksuele appjes aan minderjarige stiefdochter: ‘Het was een groot geheim’

Aantal woningin­bra­ken in Meppel afgelopen tien jaar toegenomen

In Meppel waren vorig jaar 136 woninginbraken. In 2012 waren dat er 101. Een stijging van 35%. Meppel is de enige gemeente waar het aantal woninginbraken in deze periode is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de politie die de dataredactie van deze site analyseerde.