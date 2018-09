Ex van Pechtold: ‘Nooit de intentie gehad de publiciteit te zoeken’

Pechtold beschul­digd van misbruik en wangedrag in ontslag­brief Anne Lok

16:47 Voormalig raadslid Anne Lok uit Meppel uit forse beschuldigingen richting Alexander Pechtold in haar ontslagbrief. In de brief legt ze uit waarom zij per direct ontslag neemt als raadslid. De Meppelse beschuldigt Pechtold van misbruik en wangedrag.