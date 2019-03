Experiment met pop-up woning in Meppel

Een maand woont een mevrouw met haar dochter nu in de pop-up woning in de Resedastraat. Zij moest haar eigen woning verlaten omdat Woonconcept de keuken en badkamer renoveert. Die verbouwing heeft nogal wat impact en daarom was het verstandig dat de bewoonster tijdelijk elders onderdak kreeg. De pop-up woning is door de corporatie volledig ingericht. Zelfs de slaapkamers zijn voorzien van bedden. Ook de pop-up woning is aan een opknapbeurt toe, maar pas als de huidige bewoonster terug is in haar eigen huis. ,,En het is altijd nog een fatsoenlijk huis om te bewonen huis. Het is geen kraakpand’’, zegt Michiel van Tongeren van Woonconcept. Hij benadrukt dat het om een experiment gaat. Voor zover bekend uniek in corporatieland.

Beste oplossing

Het idee van een pop-up woning is ontstaan in het overleg tussen de bewoonster en Woonconcept. ,,Het is mooi dat we op deze manier een bewoonster kunnen helpen in een ongemakkelijke situatie. Het was een combinatie van groot onderhoud en gezondheidsklachten. In dit geval leek ons een pop-up woning de beste oplossing. Met daarbij de aantekening dat we nog nooit eerder een pop-up woning hebben opgezet’’, zegt Ben Lubbers, wijkbeheerder bij Woonconcept.

De pop-up woning is ingericht met alle noodzakelijke spullen. Woonconcept wil die spullen later eventueel weer in een nieuwe woning plaatsen, geplaatst, een soort mobiele woning.

Trots

,,Tijdens een verbouwing of onderhoud is er altijd ongemak en overlast. Dat is voor niemand leuk. Maar we willen graag dat onze bewoners na afloop met een goed gevoel terugkijken op die periode. En trots zijn op hun aangepaste woning’’, aldus Ben Lubbers.