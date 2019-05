Extra subsidie vanwege jubileum geeft Grachtenfestival Meppel meer mogelijkheden: Ali B gestrikt

Publiekstrekkers

Ondanks het jubileum zullen er weinig nieuwe activiteiten te beleven zijn tijdens het evenement. Vooral de publiekstrekkers van de afgelopen jaren worden ook nu van stal gehaald, zoals de open haven dag ‘Meppel aan Zee’ op zaterdag. Het MS Maxima van de Maritieme Academie uit Harlingen is één van de aanwezige schepen. Dit opleidingsschip zal tijdens het evenement aan het Westeinde in Meppel liggen. In de Sethehaven ligt het MS Noorderkroon van Zeekadetkorps Urk.

De Koninklijke Marine levert twee schepen, dat is er één meer dan bij hun debuut twee jaar geleden. In de Meppelersluis zijn modelschepen te zien. Alle schepen zijn gratis te bezichtigen. Ook vaste onderdelen als de Lage Night Grachtenwalk op vrijdagavond en de City Swim op zondagmiddag keren in juni terug.

Opmerkelijk

Mensen die in het bezit zijn van een bijzondere historische boot konden zich sinds februari aanmelden om hun sloep tijdens het festival te laten zien. Voordat de inschrijving officieel was begonnen, hadden zich al tussen de 40 en 45 mensen aangemeld. ,,Dat is wel opmerkelijk", zegt Ganzinga. ,,Maar mensen willen er vanwege het jubileum vroeg bij zijn, denk ik.” Er is maximaal plek voor tussen de 60 en 65 boten. Doorgaans trekt het Grachtenfestival in Meppel gemiddeld 40.000 bezoekers in de drie dagen. Ganzinga: ,,We verwachten dat dat er dit jaar meer zijn door het jubileum, maar dat is ook afhankelijk van het weer.”