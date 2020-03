Flatbewoners Meppel hebben hun gewenste verzamelcontainer voor gft-afval

De paal met haken is al geplaatst en daar is vorige week een afvalcontainer voor gft bij gekomen. De inwoners hebben ook een biobakje met afbreekbare zakjes gekregen, die zij bijvoorbeeld kunnen gebruiken op het aanrecht. Daarmee kan het keukenafval beter gescheiden worden. Zodra het bakje vol is kan deze in de geplaatste container, die bewoners alleen kunnen openen met een afvalpas, worden gedaan.

Animo

,,De proef gaat vooral over het verbeteren van de dienstverlening in goed overleg met de bewoners. Doel is tevens te leren van deze plaatsing, zodat inzameling van gft-afval bij hoogbouw op meer plaatsen in Meppel gaat gebeuren’’, aldus gemeentewoordvoerder Leo Weterings. ,,De gemeente hoopt te leren van de bewoners en samen te zorgen dat de inzameling van gft (en natuurlijk ook ander afval) zo soepel mogelijk verloopt.’’ In Meppel belandt nu nog 24 kilogram gft per inwoner per jaar in het restafval.