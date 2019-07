Flinke drugsvangst in Meppel: politie vindt 400 xtc-pillen in woning

BMW-eigenaar vergeet portemon­nee en daarna de handrem in De Wijk

6 juli Een tragedie voor de eigenaar van deze zwarte BMW. De man die aan het Goldsteinplantsoen in De Wijk woont, was al in de auto gestapt, maar bedacht zich dat hij de portemonnee vergeten was. Vervolgens vergat de man ook nog eens de handrem.