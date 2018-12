Flinke vertraging op A28 tussen Staphorst en Zuidwolde na kettingbotsing

Sluiziger Aquaservi­ce neemt Friese watersport­win­kel over

28 november Watersportwinkel Aquaservice in Zwartsluis neemt Boatmax in Leeuwarden over. Naast het klantenbestand van de toonaangevende Friese watersportwinkel, die per direct de deuren sluit, verhuist de volledige voorraad van Boatmax naar de Kop van Overijssel.