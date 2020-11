Frontale botsing op Handelsweg in Meppel: gewonde naar ziekenhuis

‘Happy’ is er door corona wel even af op Singles Day, weet liefdesex­pert en Devente­naar Carla Ketelaar

11 november Het is vandaag Singles Day, een uit China overgewaaide feestdag voor ‘happy singles’. Het woordje happy is er echter wel even af door corona, constateert Carla Ketelaar (57) uit Deventer. Zij is schrijver en liefdesexpert en helpt mensen bij het vinden van een liefdespartner.