Gasloze primeur: het ziekenhuis van de toekomst verrijst in Meppel

Colombiaan­se drugsbaron in 2010 veroor­deeld tot 32 jaar cel in VS, nu opgepakt in cokemanege Nijeveen

25 januari Een van de Colombianen die in augustus werden gearresteerd in de cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen, blijkt drugsbaron Alejandro C. (40) te zijn. Een man die in de Verenigde Staten in 2010 werd veroordeeld tot 32 jaar cel voor heroïnehandel. Hoe kon hij alweer vrij zijn? Een Amerikaanse agent, die destijds betrokken was bij de zaak: ,,Ik ben teleurgesteld.”