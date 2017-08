Gay Pride in Meppel vraagt om vervolg

Duizenden bezoekers langs de kant kijken, juichen en dansen mee als donderdag bij de Meppeldag twee boten met drag gueens voorbij varen in Meppel. De mini-Gay Pride werd een paar dagen daarvoor spontaan bedacht door Jaap de Boer. Het was zo’n succes dat een volgende editie niet uit kan blijven.

Het publiek in Meppel kon het waarderen?

,,Ik had geen verwachtingen, maar het succes was zo groot. 'Mokum in Meppel' werd donderdag bij de Meppeldag bezocht door tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers. Ik schrok er echt van hoeveel mensen er langs de kant stonden. Ook veel oudere mensen; het was een groot feest. Ondanks de regen bleven ze staan. Als je maandag iets begint te organiseren en zonder grote aankondiging staan er donderdag vier à vijf rijen mensen langs de kant, dan is dat echt bizar.”

Hoe is dit in zo’n korte tijd ontstaan?

,,Van een schipper kreeg ik maandagmorgen een berichtje dat hij graag iets voor Meppel wilde doen. Meppel is mooi en klein, dus we konden alles snel regelen. De drag gueens kwamen toch al dus die konden mooi als versiering op de boot erbij. De artiesten waren binnen twee minuten geregeld, de gemeente bood meteen aan om de bruggen open te zetten. Die spontaniteit is prachtig.”

Wilde je met de Gay Pride een statement maken?

,,Nee, het was nooit de intentie om een statement te maken. Waarom zouden we? Het is begonnen als een spontane actie. Twee verschillende dingen kwamen bij elkaar. Daar hebben we gebruik van gemaakt.”