Gedumpte vaten aan bosweg in De Wijk vermoedelijk vol drugsafval

Lekkende vaten vol gevaarlij­ke stof gevonden in buitenge­bied Meppel

2 juni Aan de Schiphorsterweg in het buitengebied tussen Meppel en De Wijk is een verlaten bestelbus aangetroffen. Een agent raakte onwel toen hij op de melding afging. Later bleken er lekkende vaten gevuld met een gevaarlijke stof in de omgeving te liggen.