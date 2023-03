Geen vervoer naar stembureau? Drenthe en Groningen komen met gratis taxi

eerste klasse SVI kan de punten goed gebruiken en dan is remise tegen KHC eigenlijk te weinig: ‘Wel vermake­lijk, toch?’

Uitgerekend in een seizoen met een versterkte degradatieregeling zijn de punten schaars voor SVI in de eerste klasse E. Vooral niet verliezen is het adagium, maar tegen het stugge KHC kwamen de Zwollenaren na een enerverende strijd niet verder dan een gelijkspel: 3-3.