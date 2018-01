Gemeentesecretaris Meppel gaat weg

Storm over Zwolle, ‘op Tenerife waait het nu bijna niet’

18 januari Ze was op weg van Kampen naar Meppel. Maar halverwege, op station Zwolle, is Reyyan (19) al gestrand. ,,Nu wachten op de bus.’’ De storm die heel het treinverkeer in Nederland lamlegt, zit ook Reyyan dwars. Naar haar stageplek in het ziekenhuis in Meppel gaan wordt ‘m niet meer vandaag. Het is niet anders.